Украинский военный погиб на Донбассе

С начала суток зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций на Донецком направлении.

Украинский военный погиб на Донбассе
Фото: Макс Левин

РоSSийско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня в зоне проведения боевых действий на Донбассе. Вследствие обстрела боевиков один украинский военный погиб, информирует пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.

Сообщается, что с начала суток зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций на Донецком направлении.

"В частности, из запрещенных минскими договоренностями 120 мм минометов агрессор обстрелял наши позиции в Опытоном и Лебединском, а из минометов 82 мм калибра и танка вел огонь вблизи Песков. Также 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем - по защитникам Авдеевки, Богдановки и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы по нашим укреплениям - в районе Верхнеторецкого", - говорится в сообщении.

Кроме того, из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и трижды - у Марьинки.

На Луганском направлении сохранялась тишина.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 24 марта, роSSийско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов позиций украинских защитников. Из-за неосторожного обращения с боеприпасами погиб военный, еще один получил ранения. Боевых потерь в субботу не зафисировано.


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