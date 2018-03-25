Глава ЦИК фюрера РФ признала вбросы на выборах президента

Нарушения были выявлены "благодаря системе беспрецедентной прозрачности".

Глава ЦИК РФ признала вбросы на выборах президента
Фото: primechaniya.ru

Вбросы на прошедших 18 марта в РоSSии президентских выборах были не только в пользу кандидата от власти Владимира Путина.

Об этом в воскресенье, 25 марта, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала НТВ, передает Немецкая волна.

В частности, в Люберцах "вбросы были" в пользу "другого кандидата", сообщила глава ЦИК.

Вбросами занималось небольшое число человек, подчеркнула Памфилова. По ее словам, у каждого имелись "разные причины". Нарушения в ходе выборов были выявлены "благодаря системе беспрецедентной прозрачности", которую ввел Центризбирком, утверждает глава ЦИК.

В воскресенье, 18 марта, в РоSSии состоялись президентские выборы. Действующий президент Владимир Путин набрал почти 77 процентов голосов. По данным ЦИК, недействительными признаны итоги голосования на 14 избирательных участках в девяти регионах РоSSии и на одном участке в Австралии.

Источник в "правительстве" Крыма сообщил LB.ua, что реальная явка по Крыму на президентских выборах составила 42% при официальных данных ЦИК РФ - 71,47%. Из них за Владимира Путина насчитали 92,15% голосов.

Киев передал ЕС список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.


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