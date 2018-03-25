Антикоррупционный суд не является панацеей против коррупции, - эксперт ОБСЕ

"Коррупция является социальной, а не индивидуальной патологией".

Антикоррупционный суд не является панацеей против коррупции, - эксперт ОБСЕ
Фото: 112.ua

Основная тяжесть борьбы с коррупцией лежит на органах, отвечающих за расследование. Об этом в интервью LB.ua заявил национальный советник по юридическим вопросам, руководитель отдела верховенства права Координатора проектов ОБСЕ в Украине Александр Водянников.

"Антикоррупционный суд нужен Украине, а не международным организациям. Все вопросы, касающиеся создания антикоррупционного суда должны рассматриваться, учитывая украинские потребности, интересы украинского общества. Сейчас публичный дискурс в стране окрашен разочарованием и несоздания такого суда только усилит разочарование в обществе. А это уже является угрозой для эффективности и последовательности всего процесса реформ в государстве", - заявил он.

"Следует также отметить, что антикоррупционный суд не является панацеей против коррупции. Основная тяжесть борьбы с коррупцией, как показывает международный опыт, лежит на органах, отвечающих за расследование. Антикоррупционный суд не справится с коррупцией, если не решить системные проблемы органов дознания и следствия. Коррупция является социальной, а не индивидуальной патологией. И как социальный феномен требует своего объяснения именно в контексте социальной материи, в которой она существует", - добавил он.

Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Серьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсетиСерьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсети
В Раде из-за Савченко появились кинологи с собакамиВ Раде из-за Савченко появились кинологи с собаками
Тимошенко прокомментировала обвинения против СавченкоТимошенко прокомментировала обвинения против Савченко
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Блок рекламы


Похожие новости
Боевики накрыли мощным огнем представителей СММ ОБСЕ на ДонетчинеБоевики накрыли мощным огнем представителей СММ ОБСЕ на Донетчине
В Польше проходят многотысячные акции против ужесточения закона об абортахВ Польше проходят многотысячные акции против ужесточения закона об абортах
Английский суд разрешил передать пробы крови Скрипалей экспертам ОЗХОАнглийский суд разрешил передать пробы крови Скрипалей экспертам ОЗХО
Корнацкий проголосовал против ареста Савченко из-за "недоверия к Луценко"Корнацкий проголосовал против ареста Савченко из-за "недоверия к Луценко"
Рада приняла заявление о противоправности выборов в КрымуРада приняла заявление о противоправности выборов в Крыму
ОБСЕ продлила мандат миссии в Украине до апреля 2019 годаОБСЕ продлила мандат миссии в Украине до апреля 2019 года
Reuters: Эксперты по химоружию работают на месте отравления СкрипаляReuters: Эксперты по химоружию работают на месте отравления Скрипаля
Региональные выборы в Нидерландах: противники ассоциации Украины с ЕС могут победить - FTРегиональные выборы в Нидерландах: противники ассоциации Украины с ЕС могут победить - FT
В ОБСЕ настаивают на освобождении незаконно удерживаемых РФ украинских журналистовВ ОБСЕ настаивают на освобождении незаконно удерживаемых РФ украинских журналистов
НАБУ завершило расследование против судьи ГоляшкинаНАБУ завершило расследование против судьи Голяшкина
Последние новости
Подгружаем последние новости