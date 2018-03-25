РоSSийский телеканал показал "боевой лазер" с канализационной трубой

Такие лазеры якобы прошли государственные испытания и поставлены на вооружение роSSийской армии.

Государственный телеканал "РоSSия 24" в сюжете о роSSийских военных лазерах "нового типа" показал установку, оборудованную канализационной и дымоходными трубами.

На это обратил внимание портал Defence Blog, передает Радио Свобода.

Зачем в конструкции лазера были использованы такие трубы, точно неизвестно. В Defence Blog предполагают, что это могло быть сделано для защиты чувствительных элементов новой системы.

В сюжете "РоSSии 24" рассказывается о лазерах, которые якобы прошли государственные испытания и поставлены на вооружение роSSийской армии. Сюжет под названием "Лазер защитит россиян от врагов и болезней" был опубликован 11 марта. За несколько дней до этого о разработке в РоSSии боевого лазерного комплекса заявил президент страны Владимир Путин.

Тогда же – в послании Федеральному собранию – президент рассказал о новом роSSийском ядерном оружии. При этом слова Путина были проиллюстрированы компьютерным роликом 11-летней давности, а ядерная ракета на видео поражает город Сент-Питерсберг в штате Флорида.


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