Геращенко ответила на критику по поводу присутствия роSSийских дипломатов в Украине

“Дипотношения Украины с РФ сведены до критического минимума”.

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала недовольство украинцев по-поводу нежелания Украины выслать роSSийских дипломатов из страны. Об этом она написала в Facebook.

"В Facebook розгоняется очередная зрада, мол, все страны ЕС высылают роSSийских дипломатов, а мы... Мне надоело предательство и непрофессионализм. Во-первых, в Украине давно нет посла РФ , мы не приняли агреман на нового посла. Также нет посла Украины в РФ . Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов", - сообщила Геращенко.

По ее словам высылка роSSийских консулов вызовет высылку украинских консулов, что отразится на украинских политзаключенных.

"И наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите? Или спросим у мамы Клыха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?" - обратилась к соотечественникам первая вице-спикер.