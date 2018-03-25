Геращенко ответила на критику по поводу присутствия роSSийских дипломатов в Украине

“Дипотношения Украины с РФ сведены до критического минимума”.

Геращенко ответила на критику по поводу присутствия роSSийских дипломатов в Украине
Ирина Геращенко
Фото: facebook/Iryna Gerashchenko

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала недовольство украинцев по-поводу нежелания Украины выслать роSSийских дипломатов из страны. Об этом она написала в Facebook.

Facebook розгоняется очередная зрада, мол, все страны ЕС высылают роSSийских дипломатов, а мы... Мне надоело предательство и непрофессионализм. Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Также нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов", - сообщила Геращенко.

По ее словам высылка роSSийских консулов вызовет высылку украинских консулов, что отразится на украинских политзаключенных.

"И наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите? Или спросим у мамы Клыха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?" - обратилась к соотечественникам первая вице-спикер.

Напомним, в качестве реакции на отравление в британском Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаляи его дочери Юлии роSSийских дипломатов могут выслать до 20 европейских стран. В их числе - Франция, ФРГ, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания. К ним собираются присоединиться также США. Ожидается, что "беспрецедентная скоординированная акция" начнется в понедельник 26 марта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Серьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсетиСерьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсети
В Раде из-за Савченко появились кинологи с собакамиВ Раде из-за Савченко появились кинологи с собаками
Тимошенко прокомментировала обвинения против СавченкоТимошенко прокомментировала обвинения против Савченко
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Блок рекламы


Похожие новости
В ЕС ждут приговоров по высокопоставленным лицам в УкраинеВ ЕС ждут приговоров по высокопоставленным лицам в Украине
Лучше заблокировать Nord Stream-2, чем высылать роSSийских послов, – эстонский депутат
Украинец пытался тайно вывезти в РФ более тысячи радиодеталейУкраинец пытался тайно вывезти в РФ более тысячи радиодеталей
В МВД вручили награды по поводу четвертой годовщины создания НацгвардииВ МВД вручили награды по поводу четвертой годовщины создания Нацгвардии
Guardian: Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва намерены выслать роSSийских дипломатовGuardian: Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва намерены выслать роSSийских дипломатов
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $620,7 млн
ОБСЕ продлила мандат миссии в Украине до апреля 2019 годаОБСЕ продлила мандат миссии в Украине до апреля 2019 года
Конгресс США согласовал финансовую помощь Украине и ГрузииКонгресс США согласовал финансовую помощь Украине и Грузии
Минздрав: Роды в Украине останутся бесплатнымиМинздрав: Роды в Украине останутся бесплатными
РоSSийских дипломатов вывозят из Лондона самолетом из «кокаинового дела»РоSSийских дипломатов вывозят из Лондона самолетом из «кокаинового дела»
Последние новости
Подгружаем последние новости