Геращенко ответила на критику по поводу присутствия роSSийских дипломатов в Украине
“Дипотношения Украины с РФ сведены до критического минимума”.
Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала недовольство украинцев по-поводу нежелания Украины выслать роSSийских дипломатов из страны. Об этом она написала в Facebook.
"В Facebook розгоняется очередная зрада, мол, все страны ЕС высылают роSSийских дипломатов, а мы... Мне надоело предательство и непрофессионализм. Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Также нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов", - сообщила Геращенко.
По ее словам высылка роSSийских консулов вызовет высылку украинских консулов, что отразится на украинских политзаключенных.
"И наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите? Или спросим у мамы Клыха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?" - обратилась к соотечественникам первая вице-спикер.
Напомним, в качестве реакции на отравление в британском Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаляи его дочери Юлии роSSийских дипломатов могут выслать до 20 европейских стран. В их числе - Франция, ФРГ, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания. К ним собираются присоединиться также США. Ожидается, что "беспрецедентная скоординированная акция" начнется в понедельник 26 марта.
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25.03.2018 10:56