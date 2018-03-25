В Беларуси массово задерживают активистов, которые собирались отмечать День воли

Милиция в разных городах задерживает людей, едущих на митинг в Минск.

Задержание активистов в Беларуси в День воли

В Беларуси начались массовые задержания общественных активистов, которые собирались на празднование так называемого Дня воли, приуроченного 100-летию Белорусской народной республики, который приходится на 25 марта. Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна".

Утром 25 марта сотрудники милиции в разных городах задерживали тех, кто отправляется в Минск на праздничный митинг.

"На выезде из Бобруйска только что задержаны 5 членов БСДП (Белорусская социал-демократическая партия, - ред.) вместе с членом ЦК Юрием Гриневицким. Все они направлялись в Минск на разрешенный властями концерт. Сейчас их машину сопровождают в отдел милиции. Обвиняют в каком-то преступлении", - сообщает в Facebook Игорь Борисов.

Известно также о задержанных активистах в Березе, Бресте, Барановичах, Слуцке, Вилейке, Орше.

В Минске задержали более 30 человек, которые пришли на площадь Якуба Коласа, где часть оппозиции во главе с Николаем Статкевичем собирались начинать праздничное шествие.

В честь столетия Белорусской народной республики массовые акции запланированы в более десяти городах и селах. Местные власти дали разрешение на проведение таких мероприятий в почти всех городах.

Между тем белорусские правозащитники отмечают, что Госавтоинспекция Беларуси запланировала на 25 марта проведения специальной операции "Фильтр", цель которой не сообщается.

"Существует вероятность, что таким образом власти пытаются остановить автотранспорт, на котором много региональных активистов добираются в Минск", - пишет "Вясна".

Отметим, День Воли - неофициальный национальный белорусский праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства - Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 года).

С начала 1990-х годов в Минске и других городах Беларуси проводят политические акции и митинги, посвященные этой дате. Эти массовые акции неоднократно насильственными методами останавливала милиция, а активистов, принимавших в них участие, - арестовывали.

Напомним, ранее трех авторов роSSийского издания "Регнум" в Беларуси судили за "разжигание розни".