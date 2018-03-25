Боевики накрыли мощным огнем представителей СММ ОБСЕ на Донетчине
?Возле патруля СММ ОБСЕ в оккупированных боевиками "ДНР" Пикузах (бывшее Коминтерново) велся огонь из стрелкового оружия. Наблюдатели сообщили об обстреле в непосредственной близости от своих позиций на Донбассе.
Данная информация появилась в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 23 марта, опубликованном на официальном сайте.
"Находясь в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольное правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали шестиминутный эпизод многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300-500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа)", - сказано в докладе.
На протяжении указанного периода патрульные ОБСЕ также отчетливо слышали звуки попадания двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. В связи с опасной для жизни и здоровья ситуацией, представители ОБСЕ поспешили покинули этот район.
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25.03.2018 10:19