Боевики накрыли мощным огнем представителей СММ ОБСЕ на Донетчине

ОБСЕ

?Возле патруля СММ ОБСЕ в оккупированных боевиками "ДНР" Пикузах (бывшее Коминтерново) велся огонь из стрелкового оружия. Наблюдатели сообщили об обстреле в непосредственной близости от своих позиций на Донбассе.

Данная информация появилась в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 23 марта, опубликованном на официальном сайте.

"Находясь в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольное правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали шестиминутный эпизод многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300-500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа)", - сказано в докладе.

На протяжении указанного периода патрульные ОБСЕ также отчетливо слышали звуки попадания двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. В связи с опасной для жизни и здоровья ситуацией, представители ОБСЕ поспешили покинули этот район.


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