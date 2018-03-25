В "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробности

Захарченко

Блогер под псевдонимом Фашик Донецкий рассказал, что боевики так называемой "ДНР" открыто "кроют матом" главаря самопровозглашенной "республики" Александра Захарченко и его опричников, которые находятся у "власти", передает Час Пик.

По его словам, даже боевики понимают, что на отключении Vodafone наживается "руководство" так называемой "ДНР". Он сообщил, что абонентов "отечественного" провайдера Феникс перевалило за 500 тысяч, поэтому доход от продажи стартовых пакетов равен 50 млн рублей, в переводе на украинскую валюту - 25 млн гривен.

Также, по мнению блогера, боевики прекрасно понимают, что из этой суммы им ничего не перепадет, все это поделят между собой Захарченко и компания.

"В итоге боевое мясо рыныды озлоблено из-за МТС: мобильная связь как бы и есть, и как бы нету ее. Сами посудите, с раза 20-30 дозвониться куда угодно - это не связь, проще иногда крикнуть", - написал блогер.

Между тем, он отметил, что из-за отключения Vodafone страдают и пенсионеры "республики", которые потеряли украинские пенсии, ведь минимальный размер пенсии в так называемой "ДНР" составляет 2904 рубля, на которые очень трудно прожить.

"Вообщем, клянут захараста все и ташкента за их жадность", - добавил блогер.


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