За сутки количество обстрелов на Донбассе возросло до 13

Ни один украинский военный не пострадал.

За прошедшие сутки, 24 марта, роSSийско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов позиций украинских защитников. Об этом сообщает штаб АТО в Фейсбук.

В частности, на донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили по защитниках Лебединского и Новотроицкого. Кроме этого, под вражеский огонь из стрелкового оружия попали украинские защитники Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.

На луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Троицкое, а стрелковое оружие применил неподалеку Счастья.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Напомним, вчера боевики открывали огонь пять раз.