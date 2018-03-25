Как правительство хочет остановить миграцию украинцев

украинцы

Минсоцполитики видит два фактора, которые помогут решить проблему трудовой миграции граждан Украины.

Об этом рассказал государственный секретарь Министерства социальной политики Украины Виктор Ивашкевич, пишет УНН.

Как известно, от заробитчан за год поступило почти 2,5 миллиарда долларов, но трудовая миграция приводит к дефициту кадров в Украине.

«Основная причина трудовой миграции — уровень заработной платы. Поэтому повышение доходов населения – главная задача нашего и будущего правительств. Если будут заработные платы сопоставимые с уровнем жизни – это будет влиять на молодых людей так, чтобы они не искали за границей лучшую работу», – говорит Иванкевича

Он добавил, что решению проблемы также поспособствует пенсионная реформа, ведь пенсионная система стала более справедливой – кто больше работал, больше платил, получит большую пенсию. Это также будет влиять на процессы миграции, уверен Иванкевич.


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