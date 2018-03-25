Американские журналисты узнали, что РоSSия и КНДР собираются соединиться мостом
Через него можно будет транспортировать значительные грузы.
РФ планирует мостом соединить свои территории на Дальнем Востоке с Северной Кореей. Первые переговоры между дружескими странами прошли на этой неделе. Об этом пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что на данный момент РоSSию и КНДР соединяет единственный железнодорожный "Мост дружбы", построенный через реку Туманная в 1959 году. Новый мост позволит перевозить грузы в значительных объемах.
Сейчас, как пишет издание, торговля между КНДР и РФ минимальна из-за действующих санкций, и обе стороны искренне верят, что ситуация изменится в лучшую сторону.
"Предлагаемый РФ мост даже более примечателен в символическом плане, чем экономическом", - считает эксперт из Центра исследований внешней политики США Бенджамин Катзефф Сильберштейн.
Напомним, ранее стало известно, что Северная Корея экспортирует уголь в обход санкций через роSSийские порты.
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