В СБУ говорят, что это не они прослушивали Холодницкого

СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что она непричастна к прослушиванию специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

«Не верьте слухам. Это неправда, мы ничего не проводили и не проводим», — сказал он.

По его словам, никаких оперативно-розыскных дел в отношении Холодницкого у СБУ нет.


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