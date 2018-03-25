В СБУ говорят, что это не они прослушивали Холодницкого

Служба безопасности Украины заявляет, что она непричастна к прослушиванию специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

«Не верьте слухам. Это неправда, мы ничего не проводили и не проводим», — сказал он.