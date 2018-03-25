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2018-03-25
В СБУ говорят, что это не они прослушивали Холодницкого
Служба безопасности Украины заявляет, что она непричастна к прослушиванию специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.
Об этом
«Не верьте слухам. Это неправда, мы ничего не проводили и не проводим», — сказал он.
По его словам, никаких оперативно-розыскных дел в отношении Холодницкого у СБУ нет.
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