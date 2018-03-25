Кличко заявил, что не исключает участия в президентских выборах
В 2014 он снял свою кандидатуру в пользу Порошенко.
Мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году, заявил он в интервью немецкой газете Tagesspiegel, пишет "Немецкая волна".
"Я этого не исключаю, однако перед этим я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", - сказал Кличко.
Кроме этого Кличко предостерег страны запада от снятия санкций в отношении РоSSии.
"Санкции - один из важнейших методов против агрессивной роSSийской политики, и они работают", - заявил политик.
"Пока РоSSия не поменяет свою политику, санкции нужно, скорее, усиливать", - добавил Кличко.
Мэр Киева также заявил, что строящийся газопровод "Северный поток-2" нанесет Украине серьезный ущерб. По его мнению, газопровод отвечает интересам не Евросоюза, а в первую очередь РоSSии.
Напомним, в 2014 году Кличко снял свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу Петра Порошенка.
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25.03.2018 09:35