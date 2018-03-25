Журнал Time поместил Путина на обложку с короной на голове и надписью "Восходящий царь"

В номере выйдет статья "Почему РоSSия продолжает идти на дно".

Фото: time.com

Президент РоSSии Владимир Путин попал на обложку журнала Time в короне монарха. Изображение опубликовано на сайте издания, сообщает Цензор.НЕТ.

Надпись рядом с фото гласит "Восходящий царь". Под ней находятся названия двух материалов из данного выпуска: "Как Владимир Путин планирует удержаться во власти" и "Почему РоSSия продолжает идти на дно".

Ожидается, что номер поступит в продажу 2 апреля.

Напомним, Путин победил на выборах президента, которые состоялись в РоSSии 18 марта с результатом в 76,69% (56 млн 430 тыс. 712 голосов). Он находится у власти в РоSSии с 2000 года. Путин был президентом РФ в 2000-2008 годах, потом четыре года возглавлял Совет министров, а с 2012 года снова занимает пост президента.


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