РоSSийские телеканалы используют британские лицензии для распространения пропаганды, - The Telegraph

РоSSийские телеканалы Ren TV и НТВ, которые зарегистрированы в Лондоне, распространяли дезинформацию об отравлении Скрипаля.

РоSSийские телеканалы используют британские лицензии для распространения пропаганды, - The Telegraph
Фото: zn.ua

Принадлежащие РоSSии телевизионные каналы могли использовать Великобританию в качестве центра для распространения пропагандистских идей и "теорий заговора" о недавнем отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Статья об этом вышла 25 марта в издании The Daily Telegraph, пишет DW.

Согласно данным издания, два канала, обладающие лицензией британского надзорного ведомства Ofcom и зарегистрированные в Лондоне - Ren TV и НТВ, передавали подобные программы из РоSSии в страны бывшего СССР, в частности в Латвию.

Передачи вызывают "серьезную обеспокоенность" у союзников Великобритании в странах, соседствующих с РФ, так как представляют собой "кампании по сильной дезинформации".

Было обнаружено, что канал нарушил правила Ofcom восемь раз за последние шесть лет, но продолжает работать, а его британская лицензия не отозвана.

Среди прочих нарушений - призыв к зрителям подписать петицию, инициирующую референдум по изменению конституции Латвии, а также ложное утверждение о том, что инициатива была одобрена латвийским избиркомом.

Посол Латвии в Великобритании Байба Браже сказала, что ведомству Ofcom необходимо "делать больше" для решения этих задач, а также призвала к изменениям в правилах ЕС, которые могли бы позволить вмешиваться в конфликтные ситуации местным регуляторам.

Правила Евросоюза позволяют вещателям транслировать свои передачи на территории всех стран-членов, даже если телеканалы зарегистрированы только в одном государстве. Регулятор в "стране происхождения", в данном случае в Великобритании, несет исключительную ответственность за контроль за каждой зарегистрированной вещательной компанией независимо от того, где передаются программы.

Напомним, ранее глава Нацсовета в Украине заявил, что роSSийской пропаганде в кабельных сетях положен конец.


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