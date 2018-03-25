В ЕС ждут приговоров по высокопоставленным лицам в Украине

В Брюсселе ожидают судебных приговоров по итогам расследований НАБУ относительно украинских чиновников.

Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан, передает « DW «.

Из-за отсутствия соответствующих приговоров, Хан призвал создать Высший антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

«Это одно из условий для дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ . Я в постоянном и тесном контакте с МВФ и другими финансовыми институтами и я могу вас заверить, что терпение, мягко говоря, исчерпывается», — подчеркнул еврокомиссар.

По словам евродепутата Ребекки Хармс, она раздражена тем, что принятие закона об антикоррупционном суде в Раде фактически не продвигается.

Евродепутат Дариуш Росати является сопредседателем парламентского комитета ассоциации ЕС-Украина. Он, как и Хармс входят в группу так называемых «друзей Украины» в Европарламенте, раскритиковал промедление по созданию антикоррупционного суда.

«Мы уже ждем создания антикоррупционного суда год и услышали сегодня (22 марта — УП), что это будет продолжаться еще год. Мое впечатление, что есть недостаток решимости в вопросе борьбы с коррупцией», — отметил Росати ,.

Он подытожил, что ЕС в целом может жить рядом с Украиной, охваченной коррупцией, но это в первую очередь в интересах Украины — побороть коррупцию.

По его словам, он хотел бы видеть искренность со стороны украинской власти в этом вопросе.