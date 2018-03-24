В зоне АТО из-за неосторожного обращения с боеприпасами погиб военный

Другой боец получил ранения.

В зоне АТО из-за неосторожного обращения с боеприпасами погиб военный
Фото: facebook.com/ato.news

В субботу, 24 марта, в зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий, еще один получил ранения. По информации пресс-центра АТО, причиной трагедии стало неосторожное обращение с боеприпасами.

"Сегодня в одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации, в результате неосторожного обращения с боеприпасами получил ранения, не совместимые с жизнью, один военнослужащий. Еще один получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение и получил необходимую медицинскую помощь"

Обстоятельства инцидента не сообщаются.

Напомним, что потерь в результате боевых действий 24 марта не было.


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