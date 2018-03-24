В Польше проходят многотысячные акции против ужесточения закона об абортах
В польских городах проходят многотысячные акции против ужесточения закона об абортах — «Черный протест».
Об этом передает «Польское радио«.
Основная демонстрация противников ужесточения закона об абортах была организована в Варшаве. Ее участники, в основном одетые в черное, собрались под зданием Сейма. Марши организованы и в других городах страны, в частности, Вроцлаве, Катовице, Познани и Щецине.
Одновременно продолжается молитвенная акция под лозунгом «Белая пятница», организованная в защиту зачатой жизни. Целью акции является оказание духовной поддержки матерям, которые ожидают ребенка, и поддержку действий pro-life. Организаторы поощряли участников одеться в белое.
Общественный законопроект «Остановить аборт» поддержало 830 тыс. человек. Он предполагает, что из закона о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях допустимости прекращения беременности будет исключен пункт о допуске абортов, когда существует «высокая вероятность серьезных и необратимых нарушений или неизлечимая болезнь, угрожающая жизни».
В январе Сейм решил направить проект на работу в комиссию социальной политики и семьи, которая до сих пор не установила дату заседания в этом вопросе.
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Политика
24.03.2018 17:29