В Польше проходят многотысячные акции против ужесточения закона об абортах

В польских городах проходят многотысячные акции против ужесточения закона об абортах — «Черный протест».

Об этом передает «Польское радио«.

Основная демонстрация противников ужесточения закона об абортах была организована в Варшаве. Ее участники, в основном одетые в черное, собрались под зданием Сейма. Марши организованы и в других городах страны, в частности, Вроцлаве, Катовице, Познани и Щецине.

Одновременно продолжается молитвенная акция под лозунгом «Белая пятница», организованная в защиту зачатой жизни. Целью акции является оказание духовной поддержки матерям, которые ожидают ребенка, и поддержку действий pro-life. Организаторы поощряли участников одеться в белое.

Общественный законопроект «Остановить аборт» поддержало 830 тыс. человек. Он предполагает, что из закона о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях допустимости прекращения беременности будет исключен пункт о допуске абортов, когда существует «высокая вероятность серьезных и необратимых нарушений или неизлечимая болезнь, угрожающая жизни».

В январе Сейм решил направить проект на работу в комиссию социальной политики и семьи, которая до сих пор не установила дату заседания в этом вопросе.