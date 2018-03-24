"Крымского диверсанта" Штыбликова этапировали в Омск

Осенью прошлого года его приговорили к 5 годам колонии.

"Крымского диверсанта" Штыбликова этапировали в Омск
Дмитрий Штыбликов

Фигуранта "дела украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова, которому в Крыму дали пять лет колонии строгого режима, этапировали в Омск.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на редакцию журнала "Черноморская безопасность", который до аннексии полуострова редактировал Штыбликов и который теперь выходит в Киеве.

Станет ли Омск конечной остановкой или этапом еще дальше, пока неизвестно.

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". Двое из трех задержанных - Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов - эксперты аналитического центра "Номос", который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий арестованный - член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан второго ранга запаса Владимир Дудка

ФСБ обвинила задержанных в подготовке диверсий на территории полуострова.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей.


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