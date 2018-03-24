Кузьмин подал в суд на Киевский горсовет

Дело касается комплекса "Пуща-Водица".

Кузьмин подал в суд на Киевский горсовет
Ренат Кузьмин
Фото: job-sbu.org

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Рената Кузьмина к Киевскому городскому совету. Об этом сообщается на сайте Судебной власти.

Истец просит суд признать противоправным и отменить решения Киевского горсовета об отмене распоряжения Киевской городской государственной администрации «О предоставлении Комплексу «Пуща-Водица» разрешения на проектирование и реконструкцию с достройкой дома №46 на ул.Вышгородская, 150 в Оболонском районе».

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, Печерский райсуд Киева арестовал на дом Кузьмина в Пуще-Водице общей площадью 1068 кв. м с подвалами, навесами и гаражом по ул. Вышгородской, 150 (Межигорское лесничество).

В ноябре 2006 года Госуправление делами предоставило Кузьмину в пользование дом в комплексе отдыха "Пуща-Водица". Летом 2008 Кузьмин получил разрешение на проведение капитального ремонта, обязавшись инвестировать в реконструкцию 1 млн грн. Через месяц он получил разрешение на реконструкцию с достройкой гостевого дома, бани, беседки с барбекю и установкой забора.

По версии следствия ГПУ, в 2008-2010 годах Кузьмин, будучи заместителем и первым заместителем генерального прокурора Украины, в сговоре с директором "Пущи-Водицы" захватил 1,0457 га земель рекреационного назначения на территории комплекса и построил там жилой дом. Этими действиями государству был нанесен ущерб на сумму свыше 1,2 млн гривен. По делу проходит Кузьмин и директор комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.


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