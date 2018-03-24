В Ивано-Франковске перезахоронили останки 134 жертв коммунистического режима
Массовое захоронение нашли в прошлом году при прокладке кабеля.
В Ивано-Франковске в урочище Демьянов Лаз состоялось перезахоронение 134 скелетированных останков людей, которые были уничтожены красным режимом в 1939-1941 годах. Об этом написал активист скаутской организации "Пласт" Тарас Зень в Facebook.
По его словам, очередное массовое захоронение украинских жертв было случайно обнаружено и раскопано в Ивано-Франковске в 2017 году при прокладке кабеля. При каких обстоятельствах и когда точно были убитыми люди, найденные в массовой могиле, неизвестно.
"Таких братских могил в городе и его окрестностях еще точно не одна. Даже приблизительно известно где находятся другие", - сообщил он.
Также Зень предположил, что среди костей могли быть останки его родственника.
"Среди этих костей вполне вероятно могли быть останки Николая Цисыка - двоюродного брата моего дедушки. К слову, этот Николай приходится дядей певице Квитке Цисык. Он проживал в с. Лески Коломыйского района, был учителем в школе и активным деятелем сельской "Просвиты". Арестован 26 декабря 1939-го", - рассказал активист.
Напомним, ранее на Лукьяновском кладбище в Киеве перезахоронили Александра Олеся.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
24.03.2018 15:52
24.03.2018 15:52