В Ивано-Франковске перезахоронили останки 134 жертв коммунистического режима

Массовое захоронение нашли в прошлом году при прокладке кабеля.

В Ивано-Франковске в урочище Демьянов Лаз состоялось перезахоронение 134 скелетированных останков людей, которые были уничтожены красным режимом в 1939-1941 годах. Об этом написал активист скаутской организации "Пласт" Тарас Зень в Facebook.

По его словам, очередное массовое захоронение украинских жертв было случайно обнаружено и раскопано в Ивано-Франковске в 2017 году при прокладке кабеля. При каких обстоятельствах и когда точно были убитыми люди, найденные в массовой могиле, неизвестно.

"Таких братских могил в городе и его окрестностях еще точно не одна. Даже приблизительно известно где находятся другие", - сообщил он.

Также Зень предположил, что среди костей могли быть останки его родственника.

"Среди этих костей вполне вероятно могли быть останки Николая Цисыка - двоюродного брата моего дедушки. К слову, этот Николай приходится дядей певице Квитке Цисык. Он проживал в с. Лески Коломыйского района, был учителем в школе и активным деятелем сельской "Просвиты". Арестован 26 декабря 1939-го", - рассказал активист.

Фото: taras.zenFacebook