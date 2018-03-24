Рецидивиста из Мариуполя приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство милиционера и работу на "ДНР"

Обвиняемый Сергей Шилин проходил по шести уголовным статьям.

Октябрьский районный суд Мариуполя признал виновным 34-летнего ранее судимого Сергея Шилина в убийстве работника милиции, а также пребывании в рядах группировки "ДНР".

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на приговор суда от 19 марта.

По данным предварительного расследования, в мае 2014 Шилин вступил в вооруженное формирование "Донецкая Народная Республика". В его обязанности входила охрана и содержание зданий с использованием огнестрельного оружия для осуществления сопротивления Вооруженным силам Украины во время захвата сепаратистами Мариуполя. Кроме того, он выполнял функции охранника здания штаба местного "ДНР".

"В апреле 2015 Шилин совершил убийство участкового инспектора милиции райотдела милиции Мариуполя, который прибыл к обвиняемому для сбора показаний по вызову бывшей жены. Дело в том, что в течение 2014-2015 годов обвиняемый под предлогом угроз неоднократно требовал деньги у бывшей жены", - говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что во время беседы со милиционером Шилин, который был в состоянии алкогольного опьянения, нанес правоохранителю не менее 10 ударов в голову топором. Вследствие полученных травм милиционер скончался на месте преступления. После этого Шилин его ограбил и угнал автомобиль "Форд".

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершенных преступлениях признал частично, а именно полностью признал свою вину в совершении преступлений по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 2 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Суд назначил наказание Шилину в виде пожизненного лишения свободы без конфискации имущества. Также он должен компенсировать жене милиционера моральный ущерб на сумму 500 тысяч гривен.