Закон о нацбезопасности будет предусматривать парламентский контроль за СБУ, - Порошенко

Законопроект был внесен на рассмотрение в Верховную Раду 28 февраля.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что окончательная редакция законопроекта о национальной безопасности Украины будет содержать норму о парламентском контроле за деятельностью Службы безопасности Украины, сообщает Радио Свобода.

"Окончательная редакция нового закона о национальной безопасности будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью службы. По моему мнению, так же, как по мнению наших партнеров - стран НАТО, это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона, который я недавно передал в Верховную Раду, стандартам НАТО", - сказал Порошенко 24 марта во время выступления в Киевской области по случаю Дня СБУ .

Глава государства также отметил, что членство в НАТО является стратегической целью Украины.

Напомним, 28 февраля Порошенко внес в парламент как неотложный законопроект о национальной безопасности Украины.

Ранее документ поддержал СНБО. В ведомстве заявили, что после одобрения парламентом этот документ должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.

Однако Комитет по нацбезопасности и обороне в Верховной Раде не смог рассмотреть законопроект в среду, 21 марта, из-за отсутствия кворума.