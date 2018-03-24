Обвиняемому в госизмене полковнику Безъязыкову суд продлил арест еще на два месяца

Суд отклонил ходатайство защиты отпустить его под домашний арест.

Обвиняемому в госизмене полковнику Безъязыкову суд продлил арест еще на два месяца
Иван Безъязыков
Фото: Сергей Нужненко

Шевченковский райсуд Киева продлил на 2 месяца содержание под стражей полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает 5 канал.23 марта в суде заслушали аудиоматериалы дела. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения. Просили домашний арест с ношением электронного браслета, подчеркивая, что у подозреваемого трое детей. Прокурор выступил против, аргументируя тем, что Безъязыков может убежать или давить на свидетелей.

"Господин Безъязыков, находясь в рядах ВСУ, занимал довольно высокий пост, некоторые свидетели были в подчиненном ему положении. Поэтому, используя свои связи, как личностные, так и профессиональные, находясь на свободе, по мнению органа досудебного расследования и прокуратуры, господин Безъязыков может каким-то образом повлиять на указанных свидетелей с целью предоставления им тех или иных, скорректированных в интересах господина Безъязыкова, показаний", - подчеркнул прокурор Олег Пересада.

Суд принял решение продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 мая. Сам подсудимый и его защита обвинения отвергают.

"Прямых доказательств, которые бы указывали, что Безъязыков является предателем, мы не увидели за этот год. При таких обстоятельствах, я считаю, что нельзя держать человека под стражей просто "до скончания века". Могу сказать, что в таких ситуациях Евросуд говорит, что это неоправданно длинные содержания под стражей", - прокомментировал адвокат Безъязыкова Олег Веремеенко.

Напомним, в декабре суд продлил меру пресечения Безъязыкову на два месяца - содержание под стражей до 11 февраля.

В январе в деле о госизмене полковника Безъязыкова появились новые доказательства: расшифрованы телефонные разговоры, которые доказывают, что украинский военный перешел на сторону "ДНР".Безъязыков попал в плен 16 августа 2014 в Степановке Донецкой области. По его словам, туда он поехал за телами погибших. Военногоосвободили из плена 5 июля 2016 годав результате спецоперации СБУ. 14 декабря Безъязыков был арестован без определения размера залога. На суде он заявил, что участвовал в инсценировке боевиков, поскольку опасался за свою жизнь.

Безъязыкова обвиняют в госизмене (ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УКУ).




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