Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ за сутки
Огонь вели на донецком направлении.
За прошедшие сутки, 23 марта, боевики роSSийско-оккупационных войск продолжали нарушать условия полного прекращения огня. Противник совершил три обстрелы: один населенного пункта и два укреплений украинских защитников. Об этом сообщает штаб АТО в Фейсбук.
В частности, на донецком направлении с запрещенных Минскими договоренностям 120 мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. Всего по населенному пункту противник выпустил шесть мин. Вследствие вражеского огня частично разрушено приусадебный дом и хозяйственную постройку. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Также около полуночи противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по украинским позициям вблизи Марьинки, а минометы калибра 82 мм применил неподалеку Каменки.
В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.
На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.
Напомним, ранее штаб АТО назначил служебную проверку из-за несвоевременной информации об обстрелах.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
24.03.2018 15:51
24.03.2018 15:51