Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ за сутки

Огонь вели на донецком направлении.

За прошедшие сутки, 23 марта, боевики роSSийско-оккупационных войск продолжали нарушать условия полного прекращения огня. Противник совершил три обстрелы: один населенного пункта и два укреплений украинских защитников. Об этом сообщает штаб АТО в Фейсбук.

В частности, на донецком направлении с запрещенных Минскими договоренностям 120 мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. Всего по населенному пункту противник выпустил шесть мин. Вследствие вражеского огня частично разрушено приусадебный дом и хозяйственную постройку. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также около полуночи противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по украинским позициям вблизи Марьинки, а минометы калибра 82 мм применил неподалеку Каменки.

В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

Напомним, ранее штаб АТО назначил служебную проверку из-за несвоевременной информации об обстрелах.