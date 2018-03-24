Штаб АТО показал последствия обстрела жилых районов Авдеевки

Боеприпасы попали в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей.

Обстрел из минометов жилых районов Авдеевки, который боевики роSSийско-оккупационных войск провели вчера, 23 марта, зафиксировали наблюдатели СЦКК. Об этом сообщает штаб АТО на странице в Фейсбук.

Последствия обстрела Авдеевки 23 марта 2018
Фото: ato.newsFacebook
Последствия обстрела Авдеевки 23 марта 2018
Последствия обстрела Авдеевки 23 марта 2018
Фото: ato.newsFacebook
Последствия обстрела Авдеевки 23 марта 2018
Последствия обстрела Авдеевки 23 марта 2018
Фото: ato.newsFacebook
Последствия обстрела Авдеевки 23 марта 2018
Последствия обстрела Авдеевки 23 марта 2018
Фото: ato.newsFacebook
Последствия обстрела Авдеевки 23 марта 2018

 

По результатам фотофиксации, которую провели наблюдатели СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре Авдеевки противник вел из населенного пункта Спартак в период с 13:20 по 14:20, применяя минометы 120 калибра.

В частности, боеприпасы попали в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового общества “Персик”, расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка - Донецк. На этих участках частично разрушено дачные дома, поврежден забор.

Никто из местных жителей не пострадал. Об инциденте сообщили миссию ОБСЕ.

Подобные действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ свидетельствует о явном пренебрежении ими всеми нормами международного гуманитарного права, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, говорится в сообщении штаба АТО.

Напомним, вчера на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны боевиков.


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