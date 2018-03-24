Штаб АТО показал последствия обстрела жилых районов Авдеевки
Боеприпасы попали в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей.
Обстрел из минометов жилых районов Авдеевки, который боевики роSSийско-оккупационных войск провели вчера, 23 марта, зафиксировали наблюдатели СЦКК. Об этом сообщает штаб АТО на странице в Фейсбук.
По результатам фотофиксации, которую провели наблюдатели СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре Авдеевки противник вел из населенного пункта Спартак в период с 13:20 по 14:20, применяя минометы 120 калибра.
В частности, боеприпасы попали в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового общества “Персик”, расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка - Донецк. На этих участках частично разрушено дачные дома, поврежден забор.
Никто из местных жителей не пострадал. Об инциденте сообщили миссию ОБСЕ.
Подобные действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ свидетельствует о явном пренебрежении ими всеми нормами международного гуманитарного права, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, говорится в сообщении штаба АТО.
Напомним, вчера на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны боевиков.
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Политика
24.03.2018 15:51