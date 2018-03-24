Савченко обвиняет партию Тимошенко в предательстве
Народный депутат Надежда Савченко считает, что партия Батькивщина, избирательный список которой на внеочередных парламентских выборах 2014 года она возглавила, ее использовала и предала.
Об этом парламентарий заявила сегодня в перерыве судебного заседания по избранию ей меры пресечения.
По словам Савченко, украинская власть поменяется тогда, когда партии «перестанут отрекаться от своих».
«А партия Батькивщина в этом мастак. В этом зале находится еще один человек, которого так же партия Батькивщина предала. Использовала, подставила под все ножи и предала. Это нормально для политических партий», — сказала депутат, не уточнив, кого она имела в виду.
22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко.
Напомним, сегодня Тимошенко прокомментировала поведение Савченко.
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