Савченко обвиняет партию Тимошенко в предательстве

Народный депутат Надежда Савченко считает, что партия Батькивщина, избирательный список которой на внеочередных парламентских выборах 2014 года она возглавила, ее использовала и предала.

Об этом парламентарий заявила сегодня в перерыве судебного заседания по избранию ей меры пресечения.

По словам Савченко, украинская власть поменяется тогда, когда партии «перестанут отрекаться от своих».

«А партия Батькивщина в этом мастак. В этом зале находится еще один человек, которого так же партия Батькивщина предала. Использовала, подставила под все ножи и предала. Это нормально для политических партий», — сказала депутат, не уточнив, кого она имела в виду.

22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко.

Напомним, сегодня Тимошенко прокомментировала поведение Савченко.