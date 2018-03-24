Генерал США рассказал о роSSийской поддержке "Талибана"

Объем роSSийской поддержки талибов в целом оценить сложно.

Генерал США рассказал о роSSийской поддержке "Талибана"
Боевики Талибана хвастаются оружием в соцсетях
Фото: wikipedia.org

РоSSия поддерживает радикальное исламское движение "Талибан" и поставляет ему оружие.

Об этом заявил глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон в интервью медиакомпании BBC, опубликованном в пятницу, 23 марта.

"Мы видели в СМИ написанные "Талибаном" сообщения о финансовой поддержке, которую оказывают враги. Афганские лидеры приносили прямо в этот штаб оружие и, передавая его нам, говорили: "Это русские передали "Талибану". Мы знаем о причастности россиян", - цитирует Николсона Немецкая волна.

Власти РФ начали поддерживать талибов напрямую сравнительно недавно, считает генерал. Он напомнил в связи с этим, что РоSSия совместно с Таджикистаном провела на афганской границе масштабные военные учения.

"Это были антитеррористические учения, но раньше мы уже видели, как действуют русские: они привозят большое количество техники, и часть оставляют на месте после ухода", - пояснил Николсон.

Объем роSSийской поддержки талибов в целом оценить сложно, признал генерал. Между тем высокопоставленные сотрудники афганской полиции в интервью BBC сообщили, что в поставки входят приборы ночного видения, пулеметы среднего и крупного калибра и ручное стрелковое оружие.

Генерал также указал на то, что в РоSSии "значительно преувеличивается" информация о количестве бойцов экстремистской группировки "Исламское государство" в Афганистане, что, по его мнению, используется "для легитимизации действий "Талибана" и в какой-то степени его поддержки".

Напомним, в феврале "Талибан" заявил о готовности закончить войну в Афганистане путем диалога. Спустя несколько дней президент Афганистана предложил "Талибану" переговоры "без каких-либо условий". Ранее афганский лидер регулярно называл талибов "террористами" и "повстанцами".


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