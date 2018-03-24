Жертвами теракта на юге Франции стали три человека, 16 - пострадали

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.

Жертвами теракта на юге Франции стали три человека, 16 - пострадали

Во время захвата заложников в супермаркете в городе Треб на юго-западе Франции, убиты трое человек, еще 16 человек пострадали.

Об этом сообщил французский президент Эмманюэль Макрон в пятницу, 23 марта, после кризисного заседания в министерстве внутренних дел в Париже, передает Немецкая волна.

По меньшей мере двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, при этом состояние полицейского, который обменял себя на заложника, - крайне тяжелое.

"Наша страна сегодня пострадала от террористической атаки. Уровень террористической угрозы остается высоким", - заявил Макрон. Он сообщил, что в настоящий момент проверяется заявление исламистской группировки "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за нападение.

Президент Франции отметил, что полицейские в настоящий момент проводят расследование по факту произошедшего, сообщает Интрефакс-Украина.

В частности, им предстоит установить, как именно нападавший - 26-летний Редуан Лакдим - получил огнестрельное оружие. В связи с этим в Каркасоне на юге страны, где проживал террорист, проводится обыск. Местные стражи порядка установили, что Р. Лакдим отвез в школу одну из своих сестер до того, как совершить захват заложников.

По словам одного из очевидцев, Лакдим выглядел как обычный посетитель супермаркета. В свою очередь, сосед террориста назвал его "спокойным и милым человеком".

Между тем, мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что огни на Эйфелевой башне будут погашены в память о жертвах теракта.

Ce soir, ? minuit, @LaTourEiffel s'?teindra en hommage aux victimes des attaques terroristes ? #Carcassonne et ? #Tr?bes. #Paris, les Parisiennes et les Parisiens sont ? leurs c?t?s. pic.twitter.com/YlIBL2b5gZ

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 23 марта 2018 г.

Выходец из Марокко открыл стрельбу и взял заложников в супермаркете в городе Треб на юго-западе Франции. Преступник объявил себя сторонником ИГ и требовал освободить Салаха Абдеслама, обвиняемого в соучастии в терактах в Париже в ноябре 2015 года.

Перед тем как скрыться в супермаркете и захватить там заложников, он открыл огонь по сотрудникам полиции из автомобиля. В заложниках у преступника оказались восемь человек. Позднее злоумышленника застрелила полиция.


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