Тимошенко прокомментировала поведение Савченко

yuliya-timoshenko

После возвращения из роSSийской тюрьмы летчицу Надежду Савченко, которая сегодня является внефракционным народным депутатом, следовало отправить на реабилитацию.

Такое мнение выразила Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьківщина», первым номером избирательного списка которой Савченко была на парламентских выборах. Брифинг Тимошенко транслировал телеканал NewsOne, передает Гордон.

«После того как Надя вернулась домой, пережив колоссальный стресс, издевательства, голодовку, надругательства и страх, нужно было настаивать на длительной психологической реабилитации… Это было бы единственным правильным решением. Минимум год нужно было восстанавливать состояние здоровья», – заявила она.

По словам лидера «Батьківщини», если бы 22 марта она была не в командировке, а в сессионном зале Верховной Рады, то поддержала бы решение о снятии с Савченко неприкосновенности.

«Но я бы не голосовала за арест. Я считаю, что можно было, не арестовывая человека, разобраться со всеми обстоятельствами этого дела, разобраться в том, что является правдой, а что не совсем правда. И после этого уже принимать решение судом», – отметила Тимошенко.

Она назвала восприятие действительности Савченко «неадекватным», а самого нардепа обвинила в «агрессии, которая могла угрожать и стабильности, и целостности территории Украины».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Фюрер РФ победил на выборах фюрера РФФюрер РФ победил на выборах фюрера РФ
Серьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсетиСерьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсети
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Главарь "ДНР" просил Савченко отдать ему ТурчиноваГлаварь "ДНР" просил Савченко отдать ему Турчинова
Блок рекламы


Похожие новости
Савченко обвиняет партию Тимошенко в предательствеСавченко обвиняет партию Тимошенко в предательстве
Прокуратура: Савченко могут посадить пожизненноПрокуратура: Савченко могут посадить пожизненно
Шевченковский райсуд Киева арестовал СавченкоШевченковский райсуд Киева арестовал Савченко
Журналисты рассказали о деньгах и квартире Надежды СавченкоЖурналисты рассказали о деньгах и квартире Надежды Савченко
Савченко пригрозила голодовкойСавченко пригрозила голодовкой
Савченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациямиСавченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями
Суд по аресту Савченко пройдет в пятницуСуд по аресту Савченко пройдет в пятницу
Луценко сообщил Савченко о подозренииЛуценко сообщил Савченко о подозрении
Сторонник Савченко задержан за угрозу устроить теракт в РадеСторонник Савченко задержан за угрозу устроить теракт в Раде
Владелец телеканала NewsOne пообещал Савченко медийную поддержкуВладелец телеканала NewsOne пообещал Савченко медийную поддержку
Последние новости
Подгружаем последние новости