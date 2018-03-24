Тимошенко прокомментировала поведение Савченко

После возвращения из роSSийской тюрьмы летчицу Надежду Савченко, которая сегодня является внефракционным народным депутатом, следовало отправить на реабилитацию.

Такое мнение выразила Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьківщина», первым номером избирательного списка которой Савченко была на парламентских выборах. Брифинг Тимошенко транслировал телеканал NewsOne, передает Гордон .

«После того как Надя вернулась домой, пережив колоссальный стресс, издевательства, голодовку, надругательства и страх, нужно было настаивать на длительной психологической реабилитации… Это было бы единственным правильным решением. Минимум год нужно было восстанавливать состояние здоровья», – заявила она.

По словам лидера «Батьківщини», если бы 22 марта она была не в командировке, а в сессионном зале Верховной Рады, то поддержала бы решение о снятии с Савченко неприкосновенности.

«Но я бы не голосовала за арест. Я считаю, что можно было, не арестовывая человека, разобраться со всеми обстоятельствами этого дела, разобраться в том, что является правдой, а что не совсем правда. И после этого уже принимать решение судом», – отметила Тимошенко.

Она назвала восприятие действительности Савченко «неадекватным», а самого нардепа обвинила в «агрессии, которая могла угрожать и стабильности, и целостности территории Украины».