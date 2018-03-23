Оккупированная часть Луганской области осталась без воды из-за аварии

Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции.

Оккупированная часть Луганской области осталась без воды из-за аварии
Фото: Макс Требухов

Подача воды на временно неподконтрольную Киеву часть Луганской области приостановлена из-за аварии на магистральном водоводе.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

"Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую часть Луганщины. Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта из-за прорыва водовода Новотроицкое-Докучаевск часть оккупированной части Донецкой области осталась без воды.


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