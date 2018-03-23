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Оккупированная часть Луганской области осталась без воды из-за аварии Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции. Фото: Макс Требухов Подача воды на временно неподконтрольную Киеву часть Луганской области приостановлена из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter . "Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неконтролируемую часть Луганщины. Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории", - говорится в сообщении. Напомним, 6 марта из-за прорыва водовода Новотроицкое-Докучаевск часть оккупированной части Донецкой области осталась без воды.

LB.ua

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