Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%

8% бюллетеней оказались недействительными или испорченными.

Медаль участнику голосования на выборах президента РоSSии, которую выдавали на избирательных участках в Крыму

Реальная явка по Крыму составила 42%, 8% бюллетеней оказались недействительными или испорченными.

Об этом LB.ua сообщил источник в «правительстве» Крыма.

«Представители АП РФ , которые находились у нас в Крыму для наблюдения за ходом президентских выборов, получили т.н. «белый протокол» - с реальными данными о результатах голосования. В нем отображена явка на уровне 42%, при этом 8% бюллетеней оказались недействительными или испорченными», - сказал собеседник издания.

По его словам, представители т.н. «местной власти» в лице Сергея Аксенова пытались договориться с комиссией о внесении правок в итоговый документ – чтобы увеличить ее хотя бы на 10-15%. «Приезжим эмиссарам предложили очень крупную, даже по московским меркам, суму денег. Те отказались. Видимо, ситуация находится на контроле у первых лиц Кремля», - сообщил собеседник издания.

«Ситуация для Аксенова складывается неблагоприятная и опасная, он не смог выполнить спущенный сверху план - превратить результаты этих выборов в подтверждение референдума в 2014 году», - добавил он.

Как сообщалось, официальные данные ЦИК РФ показали явку в Крыму 71,47%. Из них за Владимира Путина насчитали 92,15% голосов.