Бывший руководитель управления имущества Минобороны задержан при получении $1 тыс. взятки
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В пятницу, 23 марта, в Киеве во время получения 1 тыс. долларов взятки задержан один из бывших руководителей Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны.
Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбуке.
Установлено, что задержанный получил неправомерную выгоду от председателя комиссии, которая занимается ликвидацией и реорганизацией госпредприятий Минобороны, за то, чтобы руководство Главного управления имущества и ресурсов не создавало препятствий в деятельности Комиссии.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранения от должности и аресте имущества.
"Отметим, что любые незаконные проявления в отношении имущества государственных предприятий Министерства обороны Украины находятся под постоянным вниманием военных прокуроров", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Напомним, Минобороны до конца года введет систему внутреннего контроля по стандартам НАТО.
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Политика
23.03.2018 14:37