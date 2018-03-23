Бывший руководитель управления имущества Минобороны задержан при получении $1 тыс. взятки

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

?Бывший руководитель управления имущества Минобороны задержан при получении $1 тыс. взятки
Фото: facebook.com/lysenko.andrii

В пятницу, 23 марта, в Киеве во время получения 1 тыс. долларов взятки задержан один из бывших руководителей Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбуке.

Установлено, что задержанный получил неправомерную выгоду от председателя комиссии, которая занимается ликвидацией и реорганизацией госпредприятий Минобороны, за то, чтобы руководство Главного управления имущества и ресурсов не создавало препятствий в деятельности Комиссии.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранения от должности и аресте имущества.

"Отметим, что любые незаконные проявления в отношении имущества государственных предприятий Министерства обороны Украины находятся под постоянным вниманием военных прокуроров", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Напомним, Минобороны до конца года введет систему внутреннего контроля по стандартам НАТО.


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