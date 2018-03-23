?Львов будет платить школьникам по 20 тыс. гривен за 600 балов на ВНО

Также предусмотрены выплаты призерам олимпиад и выпускников онлайн-курсов.

Львовский горсовет увеличил премии для выпускников, которые наберут на внешнем независимом оценивании (ВНО) 400 или 600 баллов.

Об этом сообщают "Новости Львова" со ссылкой на решение городского совета от 22 марта.

Отмечается, что раньше за хорошие результаты ВНО выплачивали по 4 тыс. и 6 тыс. гривен, то в этом году премии составят 10 тыс. и 20 тыс. гривен соответственно.

Также в программе предусмотрены выплаты 30 призерам олимпиад - по 10 тыс. гривен, а также 20 одноразовых выплат по 1 тыс. гривен для школьников за успешное окончание англоязычных онлайн-курсов по различным дисциплинам.

Напомним, в январе Минобразования изменило порядок регистрации на ВНО.