Племянник Путина стал одним из руководителей "Газпрома"

С 2007 года он был советником председателя правления.

Племянник Путина стал одним из руководителей "Газпрома"
Михаил Путин
Фото: meduza.io

Совет директоров "Газпрома" избрал Михаила Путина заместителем председателя правления компании сроком на пять лет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу роSSийского газового монополиста.

Он заменил в правлении умершего в прошлом году Александра Козлова.

Михаил Путин - двоюродный племянник президента РоSSии Владимира Путина - родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский государственный медицинский институт и Государственную академию управления имени Орджоникидзе, кандидат медицинских наук.

Работал заместителем генерального директора ФГУП "Медтехснаб" Минздрава РоSSии, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.

В 2004-2007 годах был начальником медицинского управления ОАО "Газпром", а с 2007 года - заместитель председателя правления ОАО "СОГАЗ". Действительный советник РоSSийской Федерации 3 класса.

При этом в 2007-2018 годах Михаил Путин был советником председателя правления ПАО "Газпром".

Является миноритарным акционером "Газпрома".


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