Омбудсмен Денисова планирует посетить Крым и оккупированный Донбасс

Представители ООН заявили о готовности координировать совместную деятельность в вопросах защиты прав беженцев.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует посетить аннексированный Россией Крым и оккупированную территорию Донбасса.

Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

В пятницу, 23 марта, Денисова провела встречу с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев по вопросам операций Джорджем Окот-Оббо и директором Бюро Европы УВКБ ООН Паскалем Моро.

Отмечается, что речь шла о перспективах сотрудничества по вопросам защиты прав беженцев, искателей убежища и внутренне перемещенных лиц.

"Как председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения я принимала активное участие в разработке законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан», который сейчас зарегистрирован в парламенте. Принятие этого закона обеспечит урегулирование ситуации в сфере назначения и выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, а также гражданам, проживающим на неконтролируемых территориях», - отметила Денисова.

Она также проинформировала о практических шагах по решению проблемных вопросов беженцев и внутренне перемещенных лиц.

"Особое внимание было уделено порядку пересечения линии соприкосновения на территории Донецкой и Луганской областей, а также проезда на и с оккупированной территории", - отмечается в сообщении.

Представители ООН выразили свою поддержку деятельности украинского омбудсмена и заявили о готовности тесно координировать совместную деятельность в вопросах защиты прав беженцев.

Напомним, согласно опросам, самые актуальные проблемы вынужденных переселенцев в Украине - это оплата аренды жилья (22%), жилищно-коммунальных услуг (15%) и жилищные условия (12%).