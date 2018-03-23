Порошенко сменил главу Волынской ОГА

Президент также подчеркнул, что область демонстрирует стабильные результаты экономического развития.

Порошенко сменил главу Волынской ОГА
Фото: Скриншот видео

Президент Петр Порошенко уволил главу Волынской областной государственной администрации Владимира Гунчика и назначил вместо него Александра Савченко.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, проводя совещание с активом области.

Президент подчеркнул, что область демонстрирует стабильные результаты экономического развития, в частности в дорожной отрасли.

"В частности, отремонтирована автомобильная дорога «Луцк-Радехов-Львов», на что потрачено более 400 млн гривен сверхплановых таможенных доходов. Это - в рамках инициированного мной проекта. Также на разных стадиях реализации находится ряд амбициозных проектов: создание курорта государственного значения «Шацк», завершение реконструкции дороги «Устилуг-Луцк-Ровно», обустройство международного пункта пропуска «Адамчуки-Сохранит», внедрение в пределах области современных технологий в области обращения с отходами и строительство завода по переработке твердых бытовых отходов и тому подобное", - отметил президент.

"Уверен, что с этими задачами новый глава Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов", - заявил Порошенко.

Напомним, информация о том, что Савченко может сменить на этой должности Владимира Гунчика появилась еще в декабре прошлого года. Сам Савченко также выразил готовность возглавить ОГА.

60-летний Савченко в январе-ноябре 2017 года был первым замглавы Киевской обладминистрации, в 2014-2016 годах - директором департамента экономической безопасности Национальной акционерной кампании "Нафтогаз Украины", в 2007-2010 годах - заместителем министра внутренних дел (Юрия Луценко).

Гунчик был назначен главой ОГА 24 июля 2014 года. На президентских выборах в мае 2014 года он был руководителем избирательного штаба Порошенко в Волынской области.


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