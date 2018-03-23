Украина договорилась о закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters для МВД (обновлено)

В этом году в ведомство поступят первые четыре вертолета, в том числе спасательный и медицинский.

Фото: mvs.gov.ua Фото: mvs.gov.ua Фото: mvs.gov.ua Фото: mvs.gov.ua Фото: mvs.gov.ua Фото: helibras.com.br Вертолет H145 Фото: ТСН Вертолет Н125 Фото: Vzletim.aero Вертолет H225

Украина договорилась с Францией о закупке вертолетов для Министерства внутренних дел.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. "Сейчас министр поедет на встречу с главой МВД Арсеном Аваковым подписывать двусторонние соглашения о покупке французских вертолетов", - заявил дипломат.

О закупке вертолетов также заявил президент Петр Порошенко. В ходе рабочей поездки в Ровенскую область он передал подразделению ГосЧС новую технику и сообщил, что в этом году в ведомство поступят четыре первых французских вертолета, в том числе спасательный и медицинский для эвакуации.

"Будет подписан меморандум по закупке вертолетов. Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они быстро смогут добраться до раненых и смогут оказывать помощь", - цитирует Порошенко его официальный сайт.

Обновление. На сайте МВД , в структуру которого входит Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, говорится, что парк министерства пополнят 55 вертолетов Airbus Helicopters. Первые из них должны поступить уже в этом году.

МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н125, Н145, и Н225. Первый является универсальным, не требует высокого уровня обслуживания и демонстрирует высокие показатели работы в высокогорье. Второй имеет высокую степень эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и в высокогорье. Третий обладает самыми высокими характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.

"Это крупнейший проект между Украиной и Францией. Это очень большой структурный проект внутри Украины, за который мы взялись при поддержке Президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана", - заявил Аваков. Министр подчеркнул, что МВД тесно сотрудничает со своими французскими коллегами, в частности в направлении борьбы с организованной преступностью и в вопросах взаимном водительских удостоверений.

Напомним, в декабре прошлого года Япония передала ГосЧС автомобили и оборудование для разминирования.