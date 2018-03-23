В МВД вручили награды по поводу четвертой годовщины создания Нацгвардии

Нагрудные знаки "За безопасность народа", "За отвагу в службе", а также наградное оружие получили 25 военнослужащих НГУ.

В МВД вручили награды по поводу четвертой годовщины создания Нацгвардии
Фото: mvs.gov.ua

В пятницу, 23 марта, министр внутренних дел Арсен Аваков поздравил военнослужащих Национальной гвардии Украины с Днем создания гвардии и вручил им государственные и ведомственные награды.

Об этом говорится на сайте МВД.

Нагрудные знаки "За безопасность народа", "За отвагу в службе", а также наградное оружие получили 25 военнослужащих НГУ.

Аваков отметил, что Нацгвардия была создана в нелегкое для Украины время, но она достойно выполняет поставленные задачи и имеет высокий уровень доверия народа. "Оценка, которую вы имеете со стороны украинского народа - стоит очень многого. Уровень доверия к НГУ более 50 %. Но это также большая ответственность, которую достойно надо нести на своих плечах", - сказал Аваков.

"Мы очень благодарны за возможность отметить наших воинов по случаю дня создания Национальной гвардии. НГУ закалялась в огне и зародилась в трудное время для нашей страны. Война на востоке страны требует от нас самоотверженности, профессионализма и готовности к выполнению своего предназначения. К большому сожалению, во время выполнения служебных задач мы потеряли много наших товарищей", - заявил в свою очередь командующий НГУ Юрий Аллеров.

Напомним, Нацгвардия как военное формирование с правоохранительными функциями начала свою деятельность с 13 марта 2014 года, общая численность военнослужащих - до 60 тысяч. Согласно указу президента от 18 марта 2015 года, 26 марта в Украине отмечается День Национальной гвардии.


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