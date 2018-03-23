?Украина договорилась о закупке французских вертолетов для ГосЧС

В этом году в ведомство поступят первые четыре вертолета, в том числе спасательный и медицинский.

Украина намерена договориться с Францией о закупке вертолетов для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Сейчас министр поедет на встречу с главой МВД Арсеном Аваковым подписывать двусторонние соглашения о покупке французских вертолетов", - сказал Климкин.

Ранее, в ходе рабочей поездки в Ровенскую область, президент Петр Порошенко передал подразделению ГосЧС новую технику и сообщил, что в этом году в ведомство поступят первые четыре французских вертолета, в том числе спасательный и медицинский для эвакуации.

"Будет подписан Меморандум по закупке вертолетов. Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они быстро смогут добраться до раненых и смогут оказывать помощь", - цитирует Порошенко его официальный сайт.

Напомним, в декабре прошлого года Япония передала ГосЧС автомобили и оборудование для разминирования.