Украина договорилась о закупке французских вертолетов для ГосЧС
В этом году в ведомство поступят первые четыре вертолета, в том числе спасательный и медицинский.
Украина намерена договориться с Францией о закупке вертолетов для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
"Сейчас министр поедет на встречу с главой МВД Арсеном Аваковым подписывать двусторонние соглашения о покупке французских вертолетов", - сказал Климкин.
Ранее, в ходе рабочей поездки в Ровенскую область, президент Петр Порошенко передал подразделению ГосЧС новую технику и сообщил, что в этом году в ведомство поступят первые четыре французских вертолета, в том числе спасательный и медицинский для эвакуации.
"Будет подписан Меморандум по закупке вертолетов. Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они быстро смогут добраться до раненых и смогут оказывать помощь", - цитирует Порошенко его официальный сайт.
Напомним, в декабре прошлого года Япония передала ГосЧС автомобили и оборудование для разминирования.
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