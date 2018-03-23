В Заводовке демонтировали "неопознанный" памятник Кирову
В архиве нашли свидетельства, кому он был посвящен.
В селе Заводовка Одесской области 22 марта демонтировали памятник Сергею Кирову, сообщили "Укринформу" в районной администрации.
Как ранее писал LB.ua, этот памятник должны были снести еще в 2015 году после принятия закона о декоммунизации, но местная власть откладывала демонтаж, так как на нем не было никаких надписей. "На территории Заводовского сельсовета отсутствует памятник имени Кирова. Если вы имели в виду памятник напротив Заводовского дома культуры — то сельсовету не известно об авторе и дате установки данного памятника. На самом памятнике отсутствует какая-либо надпись, которая бы свидетельствовала, в честь кого он установлен" , - заявили в сельсовете Заводовки.
Однако после публикаций в СМИ демонтаж все же состоялся.
"Памятник большевистскому вождю Кирову был демонтирован после встречи в райгосадминистрации, на которой руководителю Заводовского сельсовета Максиму Кутовому были предъявлены некоторые архивные документы, связанные с деятельностью бывшего колхоза им. Кирова и сооружением в Заводовке этой скульптуры", - заявил исполняющий обязанности председателя Березовской райгосадминистрации Сергей Лоскутников.
Киров - советский государственный и политический деятель, был первым секретарем Ленинградского городского комитета ВКП(б) и членом Политбюро ЦК ВКП(б). В соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" памятники Кирову должны демонтироваться.
В 2016 году Верховная Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий по этой причине.
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23.03.2018 11:31