В Заводовке демонтировали "неопознанный" памятник Кирову

В архиве нашли свидетельства, кому он был посвящен.

В селе Заводовка Одесской области 22 марта демонтировали памятник Сергею Кирову, сообщили "Укринформу" в районной администрации.

Фото: Александр Рудоманов

Как ранее писал LB.ua, этот памятник должны были снести еще в 2015 году после принятия закона о декоммунизации, но местная власть откладывала демонтаж, так как на нем не было никаких надписей. "На территории Заводовского сельсовета отсутствует памятник имени Кирова. Если вы имели в виду памятник напротив Заводовского дома культуры — то сельсовету не известно об авторе и дате установки данного памятника. На самом памятнике отсутствует какая-либо надпись, которая бы свидетельствовала, в честь кого он установлен" , - заявили в сельсовете Заводовки.

Однако после публикаций в СМИ демонтаж все же состоялся.

"Памятник большевистскому вождю Кирову был демонтирован после встречи в райгосадминистрации, на которой руководителю Заводовского сельсовета Максиму Кутовому были предъявлены некоторые архивные документы, связанные с деятельностью бывшего колхоза им. Кирова и сооружением в Заводовке этой скульптуры", - заявил исполняющий обязанности председателя Березовской райгосадминистрации Сергей Лоскутников.

Киров - советский государственный и политический деятель, был первым секретарем Ленинградского городского комитета ВКП(б) и членом Политбюро ЦК ВКП(б). В соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" памятники Кирову должны демонтироваться.

В 2016 году Верховная Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий по этой причине.