В Заводовке демонтировали "неопознанный" памятник Кирову

В архиве нашли свидетельства, кому он был посвящен.

В селе Заводовка Одесской области 22 марта демонтировали памятник Сергею Кирову, сообщили "Укринформу" в районной администрации.

Фото: Александр Рудоманов

Как ранее писал LB.ua, этот памятник должны были снести еще в 2015 году после принятия закона о декоммунизации, но местная власть откладывала демонтаж, так как на нем не было никаких надписей. "На территории Заводовского сельсовета отсутствует памятник имени Кирова. Если вы имели в виду памятник напротив Заводовского дома культуры — то сельсовету не известно об авторе и дате установки данного памятника. На самом памятнике отсутствует какая-либо надпись, которая бы свидетельствовала, в честь кого он установлен" , - заявили в сельсовете Заводовки.

Однако после публикаций в СМИ демонтаж все же состоялся.

"Памятник большевистскому вождю Кирову был демонтирован после встречи в райгосадминистрации, на которой руководителю Заводовского сельсовета Максиму Кутовому были предъявлены некоторые архивные документы, связанные с деятельностью бывшего колхоза им. Кирова и сооружением в Заводовке этой скульптуры", - заявил исполняющий обязанности председателя Березовской райгосадминистрации Сергей Лоскутников.

Киров - советский государственный и политический деятель, был первым секретарем Ленинградского городского комитета ВКП(б) и членом Политбюро ЦК ВКП(б). В соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" памятники Кирову должны демонтироваться.

В 2016 году Верховная Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий по этой причине.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Швеция претендует на роль посредника между США и КНДРШвеция претендует на роль посредника между США и КНДР
Фюрер РФ победил на выборах фюрера РФФюрер РФ победил на выборах фюрера РФ
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ задержала подозреваемых в надругательстве над польскими и еврейскими памятникамиСБУ задержала подозреваемых в надругательстве над польскими и еврейскими памятниками
Вандалы нарисовали свастику на памятнике воинам УПА в центре ХарьковаВандалы нарисовали свастику на памятнике воинам УПА в центре Харькова
В Чернигове демонтировали оставшийся после памятника Ленина постамент
Одесский суд постановил сохранить памятник Екатерине II на своем местеОдесский суд постановил сохранить памятник Екатерине II на своем месте
В Одесской области открыли памятник погибшим бойцам АТОВ Одесской области открыли памятник погибшим бойцам АТО
В Харьковской области разрушили памятник независимости Украины В Харьковской области разрушили памятник независимости Украины
В оккупированном Перевальске памятники погибшим боевикам "ЛНР" залили краскойВ оккупированном Перевальске памятники погибшим боевикам "ЛНР" залили краской
В Гайвороне повредили памятник солдатам, погибшим во Второй мировой войнеВ Гайвороне повредили памятник солдатам, погибшим во Второй мировой войне
В Днепре разрисовали памятник коммунарамВ Днепре разрисовали памятник коммунарам
Труханов высказался против сноса памятника основателям ОдессыТруханов высказался против сноса памятника основателям Одессы
Последние новости
Подгружаем последние новости