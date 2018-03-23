Главный архитектор Купянска задержана за взятку

Ей вменяют вымогательство 40 тыс. гривен.

В одном из городов Харьковской области при получении неправомерной выгоды была задержана начальница управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений - главный архитектор.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. По данным местных СМИ "Медиапорт" и NewsRoom, речь идет о чиновнице Купянского горсовета.

По версии следствия, главный архитектор вымогала и получила от предпринимателя деньги за согласование технической документации по установке двух малых архитектурных форм.

"За получение необходимой разрешительной документации на размещение временных сооружений для предпринимательской деятельности чиновница взяла 40 тысяч гривен - по 20 тысяч гривен за каждый киоск", - рассказал начальник отдела прокуратуры Харьковской области Максим Блохин.

При обыске в служебном помещении силовики изъяли 20 тысяч гривен. По ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совмещённое с вымогательством) главному архитектору может грозить до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что два дня назад на взятке попался главный архитектор Василькова Киевской области.