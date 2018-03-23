Общественный совет при ГФС поддержал большинство инициатив руководства службы, - СМИ

И стратегический план до 2020 года.

Общественный совет при ГФС поддержал большинство инициатив руководства службы, - СМИ
Мирослав Продан
Фото: facebook/Мирослав Продан

Общественный совет при ГФС поддержал большинство инициатив и стратегический план Государственной фискальной службы до 2020 года. Об этом заявил глава совета Дмитрий Алексеенко, сообщает "Деловая столица".

"ГФС сформировало свое стратегическое видение и стратегический план реформирования службы. На заседании Общественного совета руководитель ГФС Мирослав Продан представил развитие ключевых направлений - то, как они это видят, и куда будут двигаться в сторону реформирования. Потенциал для роста поступлений в бюджет - это борьба с контрабандой и борьба с офшорами. ГФС движется в этом направлении, и мы это поддерживаем", - отметил Алексеенко.

Он подчеркнул, что перед ГФС в 2017 году было много масштабных вызовов – запуск автоматической системы по работе с рисковыми налоговыми накладными, вирус Petya.

"Но, стоит отметить, что фискальная служба с достоинством с ними справилась. Прекрасно показало себя автоматическое возмещение НДС. Проблем у бизнеса по НДС на данный момент практически нет. По итогам 2017 г. предприятиям возмещено 120,1 млрд. грн. НДС", - рассказал Алексеенко.

Алексеенко подчеркнул, что бизнес поддержал отказ ГФС от инициатив по так называемому "институциональному реформированию", которым подразумевалось создание двух юридических лиц.

"Это была бы катастрофа. Люди, которые готовили такую абсурдную "реформу", не понимают налоговых процессов. ГФС по этому вопросу удалось свою позицию отстоять. При этом бизнес и ГФС объединись в решении этого вопроса – на всех уровнях мы инициировали отказ от этой псевдореформы", - говорит Алексеенко.

Среди достижений ГФС эксперты выделяют значительное сокращение долга перед бизнесом по переплате налога на прибыль, эффективный диалог с предпринимателями. А также - развитие электронного кабинета налогоплательщика и электронных сервисов в целом.

Руководитель общественной организации "Всеукраинское ядерное общество" Татьяна Потопальская оценивает работу электронного кабинета "на отлично".

"Этот сервис упростил многие бюрократические аспекты и улучшил качество сервиса ГФС в целом", - уточняет она.

Председатель общественной организации "Всеукраинский таможенный форум" Галина Вдовина поддерживает инициативу главы ГФС по техническому переоснащению таможни и пропускных пунктов.

"Идея со сканерами - очень своевременная и актуальная", - отмечает она.

А руководитель Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины Дмитрий Юровский видит главный успех ГФС в выполнении плана по наполнению государственного бюджета: в 2017 году в госказну перечислено 961 млрд. грн., что на 26,7% больше, чем в 2016-м.

"На самом деле это удивительно, поскольку доведенный к выполнению план +25% изначально казался очень большим и нереальным. При номинальном экономическом росте в 2017 году порядка 3% и уровне инфляции 14%, при практическом отсутствии девальвации было достаточно трудно выполнить его, но ГФС с этим отлично справилась", - резюмирует он.


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