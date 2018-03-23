Савченко пригрозила голодовкой

"Я выхожу на голодание с сегодняшнего дня".

Савченко пригрозила голодовкой
Фото: Сергей Нужненко

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила о начале голодовки.

Об этом она сказала ходе заседания Шевченковского райсуда, который избирает меру пресечения, передаёт корреспондент LB.ua.

"Я продержалась в РоSSии больше 83 дней. Продержусь здесь и больше... Я выхожу на голодание с сегодняшнего дня", — заявила она.

Напомним, что накануне генеральный прокурор Юрий Луценко усомнился в том, что Савченко голодала в РоSSии. Луценко, который во времена Виктора Януковича, также прибегал к такой мере протеста заявил, что он за 31 день голодовки "скинул 23 килограмма и получил 16 дыр в желудке", тогда как Савченко вышла "накачанная роSSийской пропагандой".

В 2016 году Савченко объявляла непродолжительную голодовку с целью в активизировать процесс освобождения пленных на Донбассе.


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