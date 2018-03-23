Савченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями
"Это временно оккупированная территория, где проживают люди".
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.
Об этом она заявила в ходе заседания Шевченковского райсуда, который избирает меру пресечения, передаёт корреспондент LB.ua.
"Из всего, что только что сказали, правда в одном: я не уважаю ни президента, ни Верховную Раду... Это поддерживает 98% украинцев, которые также считают меня героем Украины. ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями. Поэтому вы спекулируете. Нет террористических организаций ДНР и ЛНР. Это временно оккупированная территория, где проживают люди", - заявила она после того, как прокурор зачитал обвинение.
Прокурор повторил ранее озвученные факты генпрокурором Луценко. Он подчеркнул, что Савченко, "будучи радикально настроенной личностью, установила личный контакт с террористами Захарченко и Плотницким ещё в 2014 году".
"Вступив в преступный сговор, она планировала широкомасштабные террористические акты с подрывом из минометов и с использованием гранат зданий Верховной Рады и госучреждений в правительственном квартале. А также планировала осуществить массовые убийства должностных лиц, народных депутатов... захват жилых домов с последующим убийством президента Пётра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова и других высших должностных лиц в государстве", - сообщил он.
Напомним, следствие считает, что депутат Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном, главарями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым планировали осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.
22 марта с Савченко сняли депутатскую неприкосновенность и задержали.
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