Миф и реальность: Супрун сказала правду об эффективности массовой флюорографии
24 марта в Украине, как и во всем мире, отмечают День борьбы с туберкулезом. За год от туберкулеза в Украине умирает 4 тысячи пациентов - это 11 человек каждый день. Ульяна Супрун рассказала, помогает ли изменить страшную статистику проведение массовых флюорографических обследований. Ее слова шокировали многих украинцев.
В Украине этот день назван «Всеукраинским днем борьбы с заболеванием туберкулезом» согласно Указу Президента №290/2002 от 22.03.2002 г., сообщает Час Пик.
На протяжении многих десятков лет считалось, что остановить туберкулез могут массовые флюорографические обследования. Однако, накануне Дня борьбы с туберкулезом исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сделала шокирующее заявление.
На своей странице в Facebook она написала, что массовые флюорографические обследования не в силах остановить туберкулез и более того, являются недейственным способом.
Обязательное прохождение флюорографии для раннего выявления заболевания она назвала мифом, порожденным советской системой здравоохранения.
Как утверждает Супрун, на ранней стадии болезнь не изменяет легкие человека, а поэтому флюорография не покажет болезнь, даже если пациент уже инфицирован. По словам специалиста, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины рассказала о методах подхода к выявлению туберкулеза у медиков в цивилизованных странах.
Стоит отметить, что пост вызвал жаркие споры в сети. Одни ее поддерживают, называя «обязаловку» по прохождению флюорографии пережитками прошлого. Другие выражают сомнения и опасения, что слова исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун приведут к тому, что многие украинцы перестанут проводить необходимые медобследования и доверять результатам анализов и обследований.
Какие бы дебаты не велись в печати, на телевидении и в соцсетях, последнее слово остается за пациентом. Только он вправе решать, стоит ли ему обращаться к докторам и проходить дополнительные обследования.
Будьте здоровы и помните, что самолечение вредит вашему здоровью!
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