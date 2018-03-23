Миф и реальность: Супрун сказала правду об эффективности массовой флюорографии

туберкулез

24 марта в Украине, как и во всем мире, отмечают День борьбы с туберкулезом. За год от туберкулеза в Украине умирает 4 тысячи пациентов - это 11 человек каждый день. Ульяна Супрун рассказала, помогает ли изменить страшную статистику проведение массовых флюорографических обследований. Ее слова шокировали многих украинцев.

В Украине этот день назван «Всеукраинским днем борьбы с заболеванием туберкулезом» согласно Указу Президента №290/2002 от 22.03.2002 г., сообщает Час Пик.

На протяжении многих десятков лет считалось, что остановить туберкулез могут массовые флюорографические обследования. Однако, накануне Дня борьбы с туберкулезом исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сделала шокирующее заявление.

На своей странице в Facebook она написала, что массовые флюорографические обследования не в силах остановить туберкулез и более того, являются недейственным способом.

Обязательное прохождение флюорографии для раннего выявления заболевания она назвала мифом, порожденным советской системой здравоохранения.

Как утверждает Супрун, на ранней стадии болезнь не изменяет легкие человека, а поэтому флюорография не покажет болезнь, даже если пациент уже инфицирован. По словам специалиста, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины рассказала о методах подхода к выявлению туберкулеза у медиков в цивилизованных странах.

Стоит отметить, что пост вызвал жаркие споры в сети. Одни ее поддерживают, называя «обязаловку» по прохождению флюорографии пережитками прошлого. Другие выражают сомнения и опасения, что слова исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун приведут к тому, что многие украинцы перестанут проводить необходимые медобследования и доверять результатам анализов и обследований.

Миф и реальность: Супрун сказала правду об эффективности массовой флюорографии
Миф и реальность: Супрун сказала правду об эффективности массовой флюорографии
Миф и реальность: Супрун сказала правду об эффективности массовой флюорографии
Миф и реальность: Супрун сказала правду об эффективности массовой флюорографии

Какие бы дебаты не велись в печати, на телевидении и в соцсетях, последнее слово остается за пациентом. Только он вправе решать, стоит ли ему обращаться к докторам и проходить дополнительные обследования.

Будьте здоровы и помните, что самолечение вредит вашему здоровью!


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