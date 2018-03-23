Четыре директора Киевской школа экономики уволились из-за обязательного е-декларирования

Учебное заведение исследует госзакупки.

Почетный президент Киевской школы экономики, заместитель главы Совета Национального банка Украины Тимофей Милованов сообщил об отставке четырех директоров КШЭ в связи с тем, что до 1 апреля они должны были подать электронные декларации.

"Е-декларации не отменили, четыре директора Киевской школы экономики ушли в отставку с украинского юрлица (с американским юрлицом все ок пока что)", - написал Милованов в фейсбуке.

Один из директоров КШЭ ранее уже подал в отставку с 30 марта - за день до дедлайна подачи деклараций, сообщал Милованов 20 марта. Он пояснил, что в связи с исследованиями по государственным закупкам КШЭ подпадает под закон об е-декларировании. "Декларировать должны все - иностранные ученые, которые живут в США , директора европейских научных институтов, преподаватели из европейских и американских университетов, приезвшие к нам преподавать. И, конечно, все украинцы – директора и сотрудники", - отметил он.

По словам Милованова, КШЭ из-за этого может закрыться.

Напомним, поправки к закону об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой год назад. Крайний срок для подачи деклараций - 1 апреля 2018 года.

Вчера парламент не смог рассмотреть законопроекты об отсрочке этого дедлайна. В пятницу в Раде пройдет последнее заседание в этом месяце.

Накануне послы стран "Большой семерки" призвали Верховную Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров.