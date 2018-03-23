Один из адвокатов Трампа по расследованию Мюллера ушел в отставку

Адвокат президента США Дональда Трампа Джон Дауд по расследованию, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, уволился.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Добавим, что в разговоре с Reuters Дауд подтвердил свой уход. Как известно, Дауд уже несколько раз собирался уволиться в последние месяцы и говорил о том, что Трамп игнорирует его советы.

Так, президент США настаивал на том, чтобы команда спецпрокурора допросила его в рамках расследования, что Дауд считал плохой идеей.