Один из адвокатов Трампа по расследованию Мюллера ушел в отставку
Адвокат президента США Дональда Трампа Джон Дауд по расследованию, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, уволился.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Добавим, что в разговоре с Reuters Дауд подтвердил свой уход. Как известно, Дауд уже несколько раз собирался уволиться в последние месяцы и говорил о том, что Трамп игнорирует его советы.
Так, президент США настаивал на том, чтобы команда спецпрокурора допросила его в рамках расследования, что Дауд считал плохой идеей.
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