Guardian: Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва намерены выслать роSSийских дипломатов

Присоединиться к ним может и Чехия.

Guardian: Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва намерены выслать роSSийских дипломатов
Фото: www.ednist.info

Последовать примеру Британии и выслать роSSийских дипломатов собираются пять государств-членов ЕС - Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

Об этом пишет газета The Guardian.

Накануне, как напоминает издание, в Брюсселе состоялся саммит ЕС. В ходе переговоров лидеры блока обсуждали ответ на отлавление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Оба они, по данным властей Британии, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разрабатывалось в РоSSии. Ответственность в связи с этим за случившееся премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву. С этой точкой зрения на саммите согласились и главы государств-членов Евросоюза. Именно РоSSия, по их мнению, с большей долей вероятности была виновницей этого инцидента. В результате ЕС принял решение отозвать своего посла в РоSSии.

О возможной высылке роSSийских дипломатов по итогам саммита ЕС говорил и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. "Да, вполне возможно, что мы пойдем по этому пути", - отмечал он.

При этом премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который 22 марта также пообщался по телефону с президентом РоSSии Владимиром Путиным, перед началом переговоров в Брюсселе "очень осторожно" обозначил линию своей страны по этому вопросу, отмечает The Guardian.

Великобритания обвиняет РоSSию в отравлении бывшего полковника ГРУ Генштаба Сергея Скрипаля, который был выслан в Лондон в рамках обмена шпионами после отбывания тюремного срока за госизмену, и его 33-летней дочери боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое относится к третьему поколению химического оружия. На основе этих обвинений Лондон ранее выслал из Великобритании 23 роSSийских дипломатов, а также приостановил любое сотрудничество с Россией.


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