Guardian: Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва намерены выслать роSSийских дипломатов

Присоединиться к ним может и Чехия.

Последовать примеру Британии и выслать роSSийских дипломатов собираются пять государств-членов ЕС - Франция, Польша , Эстония, Латвия и Литва.

Об этом пишет газета The Guardian.

Накануне, как напоминает издание, в Брюсселе состоялся саммит ЕС . В ходе переговоров лидеры блока обсуждали ответ на отлавление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Оба они, по данным властей Британии, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разрабатывалось в РоSSии. Ответственность в связи с этим за случившееся премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву. С этой точкой зрения на саммите согласились и главы государств-членов Евросоюза . Именно РоSSия, по их мнению, с большей долей вероятности была виновницей этого инцидента. В результате ЕС принял решение отозвать своего посла в РоSSии.

О возможной высылке роSSийских дипломатов по итогам саммита ЕС говорил и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. "Да, вполне возможно, что мы пойдем по этому пути", - отмечал он.

При этом премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который 22 марта также пообщался по телефону с президентом РоSSии Владимиром Путиным, перед началом переговоров в Брюсселе "очень осторожно" обозначил линию своей страны по этому вопросу, отмечает The Guardian.