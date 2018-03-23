Лидеры ЕС признали, что РФ несет ответственность за отравление Скрипаля

И "нет другого правдоподобного объяснения".

Лидеры Европейского Союза согласились с Великобританией, что РоSSия, скорее всего, несет ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что высоко вероятно, что РоSSия несет ответственность за нападение в Солсбери, и что нет другого правдоподобного объяснения", - написал он в твиттере .

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 марта 2018 г.