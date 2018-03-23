Лидеры ЕС признали, что РФ несет ответственность за отравление Скрипаля
И "нет другого правдоподобного объяснения".
Лидеры Европейского Союза согласились с Великобританией, что РоSSия, скорее всего, несет ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.
"Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что высоко вероятно, что РоSSия несет ответственность за нападение в Солсбери, и что нет другого правдоподобного объяснения", - написал он в твиттере.
#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.
Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй на саммите Евросоюза в Брюсселе призвала союзников Британии в Европе объединиться, чтобы противодействовать роSSийской угрозе. Основной темой ее послания европейским лидерам стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.
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